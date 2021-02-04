Евросоюз временно запретил вывозить вакцины от коронавируса

Еврокомиссия запретила вывоз вакцин коронавируса из ЕС с 30 января до 31 марта, сообщается на сайте ЕК.

«Цель этой меры — обеспечить своевременный доступ к вакцинам от коронавируса для всех граждан ЕС и решить проблемы с отсутствием прозрачности экспорта вакцин за пределы ЕС», — говорится в сообщении.

В частности, Еврокомиссия «обеспокоена отсутствием прозрачности в том, как работают некоторые компании, и хочет получить полную информацию, чтобы обеспечить выполнение ими своих договорных обязательств».

«Европейский Союз поддержал быструю разработку и производство нескольких вакцин против COVID-19 на общую сумму €2,7 млрд, и важно защитить целостность этих значительных инвестиций из бюджета ЕС», — поясняет регулятор.

Такое заявление Еврокомиссия сделала на фоне возможного срыва поставок вакцины от AstraZeneca в Евросоюз.

gxpnews