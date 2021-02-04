«Коктейль из антител» Eli Lilly принес компании в IV квартале $871 млн выручки

Препарат компании Eli Lilly бамланивимаб (bamlanivimab) против COVID-19, представляющий собой рекомбинантное, полностью человеческое нейтрализующее моноклональное IgG1-антитело, принес американскому фармпроизводителю в IV квартале 2020 года $871 млн выручки, что увеличило показатель в целом на 22% за этот период, сообщает FiercePharma.

Без учета средств от продаж бамланивимаба компания нарастила квартальную выручку на 7% в годовом выражении.

В декабре 2020 года правительство США закупило 650 тыс. доз препарата бамланивимаб. Сумма договора составила $812,5 млн. Все дозы были доставлены до 31 января 2021 года. В конце января правительство США согласилось закупить еще 500 тыс. доз, которые должны быть доставлены к 31 марта.

Экспериментальный препарат бамланивимаб получил разрешение FDA на экстренное использование для лечения пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести и подверженных высокому риску перехода заболевания в тяжелую форму и/или госпитализации.

gxpnews