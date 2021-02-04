Путин поручил усовершенствовать систему сертификации дезинфицирующих средств

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека дал поручение правительству принять меры по совершенствованию сертификации дезинфицирующих средств. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству РФ принять меры, направленные на совершенствование системы сертификации дезинфицирующих средств, контроля за их обращением и использованием, а также на совершенствование организации дезинфекционных работ в общественных пространствах и на объектах здравоохранения», — говорится в документе.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, который до 1 марта должен представить соответствующий доклад.

gxpnews