Минздрав Германии рассказал о дополнительных заказах антиковидных вакцин на 2022 год

Власти Германии заказывают вакцины от коронавируса на 2022 год на тот случай, если для сохранения иммунитета населения к различным штаммам COVID-19 потребуется дополнительная вакцинация, сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.

Во время выступления перед медицинскими работниками 30 января Шпан заявил, что 2,3 млн из 83 млн жителей Германии уже получили вакцину.

Ранее правительства европейских стран столкнулись с критикой из-за перебоев с закупками антиковидных вакцин, поскольку производители AstraZeneca, Pfizer и Moderna объявили о сокращении объемов поставок.

«Сейчас мы согласовываем заказы на 2022 год, чтобы хоть какие-то вакцины были под рукой. Никто не знает, понадобится ли нам дополнительная вакцинация… Сейчас, когда производственные мощности расширяются, мы закажем вакцины в качестве меры предосторожности», — заверил Шпан.

Некоторые из влиятельных региональных политиков Германии присоединились к критике в адрес федерального правительства 30 января, накануне заседания новой целевой группы по вакцинации. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер предложил новые правила, позволяющие государству жестче регулировать поставки вакцин для тех, кто в них больше всего нуждается.

«Нам нужно экстренное решение по вакцинам, в котором государство устанавливает четкие правила», — сказал он. Кроме того, Маркус Зедер призвал власти ФРГ рассмотреть вопрос о ввозе китайских и российских препаратов.

gxpnews