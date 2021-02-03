iHerb не удалось добиться разблокировки в России мобильного приложения

Верховный суд РФ признал законной блокировку в России мобильного приложения интернет-магазина iHerb. По словам представителя компании, решение Верховного суда не повлияет на пересмотр планов по инвестированию 100 млн долл. в развитие бизнеса.

Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу американского интернет-магазина iHerb. Компания оспаривала законность блокировки в России фирменного мобильного приложения. Однако суд не встал на сторону онлайн-площадки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Хотя наша компания убеждена в собственной юридической правоте, iHerb последовательно придерживается позиции конструктивного диалога с официальными органами и стремится минимизировать поводы для разногласий в целях развития своего бизнеса», — заявил в разговоре с «ФВ» генеральный директор ООО «АйХерб Ру» (российская «дочка» iHerb LLC) Илья Микин.

По его словам, решение Верховного суда не повлияет на пересмотр планов компании инвестировать в течение ближайших двух лет порядка 100 млн долл. в развитие бизнеса.

«В частности в этом году мы планируем создать ИТ-подразделение из российских программистов численностью около 40 человек. Также мы по-прежнему заинтересованы в создании собственного логистического центра в России», — пояснил Микин.

Судебные разбирательства в отношении iHerb длятся уже более двух лет.

Первое судебное заседание о признании информации, содержащейся на сайте iHerb, запрещенной к распространению на территории РФ состоялось в декабре 2018 года. В продукции, которую реализует американский интернет-магазин, были обнаружены запрещенные законодательством России и ЕАЭС вещества.

Засвияжским районным судом Ульяновска рассматривались два иска против компании.

Первый иск касался требования блокировки сайта iHerb до приведения ассортимента в соответствие с действующим законодательством. В январе 2019 года суд постановил признать информацию о 10 продуктах iHerb запрещенной к распространению. Компания закрыла доступ к заказу этих продуктов для России.

Второй иск касался блокировки мобильных приложений iHerb. Решение суда представители iHerb оспорили. Интернет-магазин иск выиграл, но прокуратура подала на апелляцию, которую в этот раз областной суд удовлетворил.

Еще в марте 2020 года маркетплейс предупредил российских покупателей об остановке доставки ряда продуктов в Россию. Был проведен аудит продуктовой линейки. С сайта и приложения iHerb было удалено более 1000 товаров. «Часть из них – по причине возможного несоответствия техрегламентам», — пояснил Илья Микин.

В апреле 2020 года, во исполнение решения суда, фирменное приложение интернет-магазина iHerb было внесено в реестр Роскомнадзора как сетевой адрес мобильного приложения, содержащего информацию, запрещенную к распространению на территории России.

Компания обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд РФ, но он признал блокировку мобильных приложений в России законной.

Оксана Баранова

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