Мажоритарный акционер «36,6» снова продал часть своих акций

Мажоритарный акционер «Аптечной сети «36,6» — инвестфонд Altus Capital — вновь продал часть своих акций. Теперь его доля в «36,6» составляет лишь 6,5% (ранее — 29,9%).

Инвестиционный фонд Altus Capital снизил свою долю в ПАО «Аптечная сеть «36,6» до 6,5%, следует из данных центра раскрытия информации. С ноября 2020 года по февраль 2021 года компания продала около 21% своей доли в сети (с учетом допэмиссии). Кто стал владельцем проданных акций, до сих пор не известно.

Продавать свою долю в «36,6» компания начала еще в ноябре. Тогда доля владения Altus Capital в сети упала с 29,97 до 17,45%. Уже в конце декабря в распоряжении Altus осталось лишь 10% «36,6», а 1 февраля 2021 года доля компании снизилась до 6,5%.

Крупный акционер

Акции «36,6» инвестфонд Altus Capital получил в мае 2019 года. Инвестфонд совместно с Long-Term Investments International выкупил долг фармритейлера перед Московским кредитным банком. Тогда организация планировала активно участвовать в развитии сети — как в направлении M&A, так и органического роста.

В 2019 году Altus приобрел акции «36,6» по цене 5 руб. за бумагу, сейчас стоимость одной акции составляет 13,4 руб., что делает «36,6» очень выгодной инвестицией для инвестфонда.

Руслан Мавлиханов

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