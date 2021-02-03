Росздравнадзор утвердил порядок лицензирования оборота наркотиков

Минюст 29 января зарегистрировал приказ Росздравнадзора № 10949 от 23.11.2020, которым утвержден регламент Федеральной службы по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и культивированию наркосодержащих растений.

В документе расписан порядок выдачи лицензий, их переоформления, предоставления сведений из реестра лицензий, прекращения действия лицензии по заявлению лицензиата. Для каждого случая указаны необходимые документы и сроки их рассмотрения. Росздравнадзор может отказать в предоставлении лицензии, если эти документы представлены не в полном объеме или оформлены с нарушением установленных требований.

Услуга может предоставляться в том числе и в электронной форме.

С принятием этого приказа Росздравнадзора утратил действие приказ Минздрава России № 233н от 14 апреля 2016 г. «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений».

Елена Сидорова

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