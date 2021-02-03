Bayer поможет CureVac произвести 160 млн доз вакцины против COVID-19

Компания Bayer поможет немецкой CureVac произвести 160 млн доз мРНК-вакцин против COVID-19. Выпуск препаратов планируется на 2022 год, а сама вакцина будет доступна в конце этого года.

Bayer произведет 160 млн доз вакцины CVnCOV немецкой компании CureVac, пишет FiercePharma. Произодители заключили договор о сотрудничестве, который также включает помощь в исследованиях и разработках, нормативно-правовом регулировании, управлении цепочками поставок и маркетинговых операциях. По контракту с ЕС CureVac должен произвести 405 млн доз вакцины. В 2020 году правительство Германии профинансировало биотехнологическую компанию на 300 млн долл. для того, чтобы ускорить выпуск вакцины от COVID-19.

Bayer намерена выпустить вакцины в 2022 году, сам препарат будет выведен на рынок уже к концу этого года. В декабре началась III фаза испытаний вакцины. Ранее CureVac заявляла, что поставит «сотни миллионов» доз вакцины против COVID-19, как только она будет одобрена. 160 млн доз от Bayer будет добавлено к объемам, производимым CureVac.

По словам главы Bayer Штефана Элриха, работы будут проводиться на заводе в Вуппертале в Германии. Компания в декабре заключила сделку по продаже завода китайской организации WuXi Biologics за 150 млн евро. Одновременно с этим производители заключили договор о субаренде, согласно которому Bayer может использовать завод для производства препаратов, в том числе и вакцин.

Этот завод предназначен для производства белков, полученных из клеточных культур, включая вакцины, сообщил FiercePharma представитель Bayer. «Теперь мы модифицируем другие объекты, которые лучше подходят для производства субстанций для мРНК вакцин», – добавил он.

До заключения соглашения с CureVac компания Bayer никогда не производила вакцины для людей, но считает, что ее знания в области разработки других биологических препаратов должны оказаться полезными. «Я рад сообщить, что у нас в компании Bayer есть необходимые навыки и возможности для производства вакцины CureVac на основе мРНК», – сообщил Элрих.

На прошлой неделе «ФВ» сообщал, что компания Sanofi заключила соглашение с Pfizer о производстве ее вакцины на своих заводах. Французский производитель планирует к концу года произвести 100 млн доз препарата для стран ЕС, которые столкнулись с кризисом поставок вакцин.

Николай Соколов

pharmvestnik