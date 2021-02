АРФП в очередной раз предложила закрепить ответственность ЦРПТ за сбои в системе маркировки Bayer поможет CureVac произвести 160 млн доз вакцины против COVID-19 » В Китае разоблачили преступников с партией поддельных вакцин от COVID-19 Полиция КНР арестовала группу из 80 человек, занимавшихся изготовлением и продажей фальшивых вакцин от COVID-19. Правонарушители разливали физиологический раствор во флаконы и продавали их под видом вакцины. Им удалось сбыть таким образом более 3 тыс. доз препарата. Полиция Китая арестовала группу из более чем 80 человек, занимающихся производством контрафактной продукции, которые изготовили и продали более 3 тыс. поддельных вакцин от COVID-19 в Пекине, провинциях Цзянсу и Шаньдун. Преступников разоблачили в рамках кампании по борьбе с преступлениями, связанными с вакцинами, инициатором которой выступило Министерство общественной безопасности КНР. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на китайское новостное государственное агентство Xinhua. Как сообщает китайская полиция, злоумышленники с сентября прошлого года разливали физиологический раствор во флаконы и продавали их в качестве вакцины от коронавируса. Все фальшивые препараты удалось обнаружить. Утверждается, что правонарушители, возможно, планировали отправить подделку за границу. Полиция призвала общественность вакцинироваться в лицензированных центрах для прививания, чтобы избежать обмана. «Вакцины с физиологическим раствором наверняка не дадут никакого эффекта и не вызовут проблемы со здоровьем, поэтому очевидно, что подозреваемые стремились лишь к получению заработка, а не причинению вреда людям», – заявила шанхайский эксперт по вакцинам Тао Лина. По словам эксперта, неизвестно, кто был покупателем поддельных вакцин, но официально зарегистрированные центры вакцинации не могли этого сделать, поскольку знают, к каким опасным последствиям это может привести. Китайские власти опасаются возможных последствий еще одного скандала с вакциной, ведь это может подорвать общественное доверие к вакцинации. Ранее сообщалось о подозрении фармацевтических компаний в фабрикации данных о своих вакцинах от COVID-19, после которых заболевали дети в возрасте до трех лет, несмотря на существующие доказательства безопасности медикаментов. Многие состоятельные граждане Китая, имеющие детей, делают выбор в пользу вакцин, произведенных западными компаниями. Об угрозе подделывания вакцин предупреждали власти многих стран вследствие открытой продажи препаратов от COVID-19 в даркнете. С декабря 2020 года черный рынок вакцин от коронавируса вырос на 400%. Цена одной дозы составляет от 500 до 1000 долл., пишет издание The Entrepreneur. ФБР и Европол предупреждали об этом типе мошенничества. Согласно проведенному анализу, фальшивые дозы вакцин в основном продаются в большом количестве, а не поштучно. Заявление о возможных подделках вакцин от COVID-19 сделал и регулятор Нигерии, где особо развит черный рынок, активизировавший свою деятельность на фоне пандемии, сообщает Aljazeera. Власти предупредили о возможных последствиях для здоровья, которые могут оказаться фатальными для человека в случае использования фальшивой вакцины. Владимир Заболотских

