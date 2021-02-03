АРФП в очередной раз предложила закрепить ответственность ЦРПТ за сбои в системе маркировки

АРФП предложила Минпромторгу нормативно закрепить ответственность ЦРПТ перед участниками рынка за сбои в системе маркировки. Согласно предложениям, оператор должен полностью возмещать убытки участникам системы. Свои предложения ассоциция сформировала после обсуждения вопроса в Торгово-промышленной палате России (ТПП).

Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) предложила ввести финансовую ответственность ЦРПТ за причиненные убытки участникам системы мониторинга движения лекарственных средств (СМДЛП) в виде 100% компенсации ущерба. Письмо (есть в распоряжении «ФВ») с предложениями АРФП направила министру промышленности и торговли Денису Мантурову, а также директору Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерине Приезжевой. «ФВ» направил запрос в ЦРПТ.

Что конкретно предлагают

В письме АРФП отмечает, что в настоящее время не предусмотрены никакие санкции за нарушение работы СМДЛП. Для того чтобы конкретизировать размер и пределы ответственности оператора системы, ассоциация предлагает внести изменения в типовую форму договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки субъектам обращения лекарственных средств, утвержденную Приказом Минпромторга № 3381 от 11.09.2019.

В частности, предлагается дополнить раздел «III. Взаимодействие Сторон» пунктом, согласно которому оператор обязуется обеспечить:

непрерывность работы СМДЛП для проведения участником бесперебойных операций по передаче сведений о маркировке упаковок препаратов средствам идентификации;

надежность функционирования программно-аппаратных и технических средств, которые используются для работы СМДЛП и находятся во владении оператора;

непрерывный доступ участника к СМДЛП, независимо от времени передачи им сведений.

Еще один новый пункт предлагается внести в раздел «V. Ответственность Сторон». Он предполагает, что «оператор несет ответственность за причиненные участнику или третьим лицам убытки в размере 100% компенсации ущерба в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств». При этом, согласно предложенным изменениям, такая ответственность наступает в случае технического сбоя в работе СМДЛП или иной некорректной работы системы по вине оператора, которая повлекла приостановку или ограничение движения препарата на различных стадиях производства и по товаропроводящей цепи.

Как указано в письме АРФП, вопрос об ответственности ЦРПТ перед участниками маркировки лекарств обсуждался на совместном заседании Комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности и Совета ТПП по развитию потребительского рынка.

О необходимости таких изменений участники рынка говорят давно, АРФП не раз озвучивала свои предложения в прошлом году. К тому же прописать в нормативных документах ответственность ЦРПТ за работу системы маркировки в октябре прошлого года предлагала ассоциация «СоюзФарма». Письмо с предложениями ассоциации было направлено президенту Владимиру Путину.

В пресс-службе ЦРПТ в свою очередь указали, что условия работы и ответственность оператора уже закреплены соглашением о государственно-частном партнерстве, договорами между оператором и производителями лекарств и пунктом 59 положения о системе МДЛП. В ЦРПТ отметили, что всегда действуют в соответствии с законодательством и готовы к исполнению любых требований, которые прописаны в нормативно-правовых актах.

«В целом, ответственность участника гражданско-правовых отношений регулируется нормами Гражданского кодекса. Также законодательно закреплена ответственность и участников оборота, в том числе за полноту, своевременность и корректность сведений, вносимых ими в систему маркировки. Нарушение этих требований может негативно сказываться на работе других участников в системе», — пояснили в пресс-службе ЦРПТ.

Маргарита Грошева

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