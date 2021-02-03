Росздравнадзор утвердил регламент лицензирования фармдеятельности оптовиков и аптек

Росздравнадзор утвердил порядок выдачи лицензий на осуществление фармдеятельности дистрибьюторами и аптеками, подведомственными федеральным органам исполнительной власти.

Минюст 29 января зарегистрировал приказ Росздравнадзора № 10935 от 23.11.2020, которым утвержден Административный регламент Федеральной службы по предоставлению госуслуги по лицензированию фармдеятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарствами и аптеками, подведомственными федеральным органам исполнительной власти.

Документ утверждает сроки и последовательность административных процедур при лицензировании такой деятельности, порядок взаимодействия Росздравнадзора с заявителями и другими организациями.

Документ утверждает сроки предоставления госуслуги, которые исчисляются с дня подачи в Росздравнадзор заявления:

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии – 45 рабочих дней;

принятие решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии (в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, изменения его наименования, адреса места нахождения, прекращения деятельности по одному или нескольким адресам) – 10 рабочих дней;

принятие решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии (в случаях изменения адресов мест осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности) – 30 рабочих дней;

предоставление сведений из единого реестра лицензий – 3 рабочих дня;

направление уведомления о предоставлении (переоформлении) лицензии – 3 рабочих дня;

прекращение действия лицензии по заявлению лицензиата – 10 рабочих дней.

При выявлении нарушений Росздравнадзор в течение 30 календарных дней приостанавливает действие лицензии.

В приказе приводится перечень документов, необходимых для получения лицензии. Росздравнадзор может отказать в предоставлении госуслуги, если эти документы представлены не в полном объеме или оформлены с нарушением установленных требований.

С принятием этого документа утратил силу приказ Минздрава № 130н от 25 марта 2014 г. «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук» и пункта 4 изменений, которые вносятся в некоторые административные регламенты Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции и предоставлению государственных услуг в сфере обращения медицинских изделий и осуществления фармацевтической деятельности, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 июля 2016 г. № 521н».

Елена Сидорова

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