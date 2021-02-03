Общая сумма закупок лекарственных средств в 2020 году выросла на 16%

Более 477 тыс. заказов на закупку лекарственных средств для нужд лечебно-профилактических учреждений было опубликовано по всей территории России, сообщает группа компаний Headway в «Аналитическом обзоре рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 2020».

«Можно констатировать, что возникшая в 2019 году ситуация с большим количеством отмен аукционов стабилизировалась, и теперь будет нормой, что четверть торгов отменяется на этапе подачи заявок», — говорится в отчете.

Основой для формирования базы тендеров является сайт zakupki.gov и независимые площадки. В 2020 году примерно 10% от общего количества тендеров размещено на других площадках, но по итоговым суммам контрактов на их долю приходится всего 0,7% от общего объема рынка закупок лекарственных средств.

Несмотря на снижение количества завершенных аукционов, в 2020 году общая сумма закупок лекарственных средств выросла на 16% и составила 712 млрд руб. в ценах победителя. Средняя стоимость одного аукциона в 2019 году составила 1,2 млн руб., в 2020 показатель вырос на 40% до 1,7 млн руб., говорится в отчете.

В течение последних четырех лет в тендерных закупках на поставку лекарств участвовало более 11 тыс. заказчиков. В пятерке крупнейших – Минздрав России, Агентство по закупкам ДЗМ, фармакологическая компания «Нацимбио», ГП НО «Нижегородская Областная Фармация», Дирекция единого заказчика ДЗ МО.

Повторяя тенденцию 2019 года, в 2020 году в топ заказчиков вошли сами ЛПУ, лидирующие позиции заняли онкологическое центры Москвы и Башкортостана – МГОБ №62 и ГАУЗ РКОД с закупками в размере 5,5 млрд и 3,7 млрд руб.

gxpnews