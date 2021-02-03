«Промомед» планирует увеличить производство препарата от COVID-19 «Арепливир»

Производитель препарата от коронавируса «Арепливир» — «Промомед» — выходит на плановый уровень поставок в России, для экспорта пока недостаточно продукции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора компании Андрея Младенцева.

«Мы только сейчас выходим на плановый уровень поставок в России, поэтому у нас пока для экспорта не хватает продукции. Но мы безостановочно работаем над развитием мощностей производства. Это не связано с конкретной задачей «Арепливира», это связано со всеми препаратами, которые мы выпускаем, в том числе с «Арепливиром»», — рассказал Младенцев.

В сентябре Минздрав России разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — «Коронавир» компании «Р-Фарм» и «Арепливир» компании «Промомед». В середине октября Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарственные препараты от COVID-19.

По словам Младенцева, в прошлом году компания произвела более 2 млн упаковок этого препарата.

«Мы смогли поставить столько «Арепливира», сколько у нас у нас просили наши дистрибуторы и лечебные учреждения. Мы ушли на новогодние каникулы с чувством выполненного долга», — отметил исполнительный директор фармкомпании.

Также он рассказал, что сейчас «Промомед» производит 1 млн упаковок «Арепливира» в месяц, к концу февраля — началу марта компания планирует нарастить производство до 2 млн упаковок в месяц.

Как отметил представитель компании, сейчас потребность в препарате не такая высокая, как была перед Новым годом.

gxpnews