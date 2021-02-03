Ирландская фармкомпания Horizon покупает американскую Viela за $3,05 млрд

Ирландская биофармацевтическая компания Horizon Therapeutics объявила о соглашении по покупке американской Viela Bio за $3,05 млрд, сообщает компания.

Horizon приобретет все акции, находящиеся в обращении Viela, по цене $53 за каждую. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу I квартала 2021 года.

По условиям соглашения, Horizon переходят препараты Viela, находящиеся на стадии разработки или уже одобренные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и применяющиеся при терапии аутоиммунных заболеваний.

Пакет акций в Viela (около 27%) принадлежит англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Компания согласилась продать его Horizon, получив после закрытия сделки от $760 до $780 млн.

gxpnews