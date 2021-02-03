Артем Харченко станет новым директором направления Life Science компании Merck в РФ и СНГ

Немецкая биотехнологическая компания Merck сообщает о назначении Артема Харченко на должность директора подразделения Life Science в России и странах СНГ и директора по продажам Life Science в Израиле, сообщает компания.

Подразделение Life Science компании Merck предлагает продукцию и сервисы для научных исследований, медицины, фармацевтики, пищевой и других отраслей промышленности. Ассортимент продуктов включает в себя около 300 тыс. наименований — от химических реагентов, систем очистки воды, лабораторной фильтрации до наборов для редактирования генома, антител, клеточных линий, оборудования и сырья.

«В области Life Science наша задача — способствовать развитию науки, которая позволит сделать жизнь всего человечества лучше. Благодаря передовым технологиям, широкому ассортименту продуктов и накопленному опыту, мы продолжим следовать заданному вектору развития на пути к новым достижениям», — отметил Артем Харченко.

Артем Харченко в 2004 году окончил Московский Государственный Технический Университет имени Баумана, по специальности «Конструирование и производство электронных вычислительных средств», имеет степень инженера-исследователя в данной области, а также степень экономиста-менеджера в области финансов и кредита. Свою карьеру в компании Merck начал более 16-ти лет назад, в должности специалиста по оборудованию. Ранее Харченко занимал должность руководителя офиса управления проектами в регионах Emerging (Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Европа), позднее в регионе EMEA (Europe, Middle East and Africa), а также директора по продажам по направлению Life Science (Научные и прикладные технологии) в Израиле в компании Merck KGaA. В настоящем назначении Артем Харченко будет отвечать за развитие подразделения Merck Life Science в России и странах СНГ, сменив на своем посту Хайнца Шмидта.

gxpnews