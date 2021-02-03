Проект об ограничении бонусов аптекам планируют принять в первом чтении на следующей неделе

Законопроект о регулировании аптечных сетей может быть принят в первом чтении на следующей неделе. Проектом, который Комитет Госдумы поддержал единогласно, предлагается ограничить размер максимальной доли аптечных сетей на рынке до 20%, сумму выплат по маркетинговым контрактам до 5%.

Законопроект, касающийся регулирования аптечной деятельности, будет принят в первом чтении уже на следующей неделе. Комитет Госдумы по охране здоровья единогласно поддержал проект, рассказал депутат Госдумы Андрей Исаев.

Одобрение комитета проект получил еще в конце января. «На данный законопроект получен положительный отзыв Правительства Российской Федерации, и с учетом этого мы планируем принять его в первом чтении уже на следующей неделе», — заявил Исаев в своем обращении на сайте Единой России.

Депутат также отметил, что правительство и участники фармрынка согласны не со всеми пунктами закона. После первого чтения работа над документом будет продолжена в рамках Межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств.

Сейчас законопроект регламентирует ряд ограничений для аптечных сетей: доля рынка аптечной сети с выручкой более 400 млн рублей не может превышать 20%; бонусы от фармпроизводителей не будут превышать 5%, устанавливается ограничение по оплате поставок производителям до 90 дней.

Руслан Мавлиханов

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