В России прекратили набор добровольцев для испытания китайской вакцины от коронавируса

Компания «Петровакс» сообщила о прекращении набора добровольцев для исследования в России вакцины от коронавируса китайской фармацевтической компании CanSino Biologics. Первые группы добровольцев получили дозу вакцины в декабре. Инъекция уже прошла три фазы клинических испытаний.

В России остановлен набор добровольцев для испытания вакцины AD-5nCoV против коронавируса от китайской фармацевтической компании CanSino Biologics. Об этом агентству Ura.ru заявили в фармкомпании «Петровакс», которая намеревалась запустить производство препарата в Подмосковье.

В компании отметили, что уже набрали запланированное количество добровольцев – 40 тыс. человек, из них 5 тыс. – россияне. «По итогам промежуточного анализа данных III фазы исследования международный независимый комитет подтвердил соответствие вакцины установленным критериям безопасности и эффективности», — добавили в «Петроваксе».

По словам собеседника агентства, испытания вакцины продолжатся в Екатеринбурге и Санкт- Петербурге. Местные волонтеры принимают участие в «когорте расширенной оценки лабораторных иммунологических параметров», сказали в компании. Во время исследований медики оценят наличие у добровольцев иммунного ответа организма на инъекцию и уровень антител к коронавирусу. В Арамильской городской больнице под Екатеринбургом препарат ввели уже больше чем 600 добровольцам.

CanSino Biologics начала испытывать вакцину на волонтерах в марте 2020 года. Инъекция уже прошла три фазы клинических испытаний, последняя стартовала в России в августе 2020 года. В декабре вакцину получили первые группы российских добровольцев. Планировалось, что всего будут провакцинированы 8 тыс. россиян.

pharmvestnik