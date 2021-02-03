Gilead и Gritstone разработают вакцину против ВИЧ

Gilead Sciences подписала соглашение о сотрудничестве с Gritstone Oncology на 785 млн долл. В рамках этого соглашения производители будут разрабатывать иммунотерапию против ВИЧ в виде вакцины.

Компании Gilead Sciences и Gritstone Oncology подписали соглашение о сотрудничестве на общую сумму в 785 млн долл. В рамках сделки производители будут использовать вакцинную платформу Gritstone, которая использует векторы на основе информационной РНК (SAM) и аденовируса, и антигены Gilead для создания вакцины от ВИЧ. О заключении соглашения сообщает издание FierceBiotech.

По условиям соглашения, Gilead выплатит Gritstone 30 млн долл. авансом и 30 млн долл. инвестициями в акционерный капитал. Также Gilead проведет I фазу исследования вакцины и будет иметь эксклюзивную лицензию на ее разработку и коммерциализацию. Остальные 725 млн долл. Gritstone получит в форме роялти с чистых продаж и по достижении различных юридических и коммерческих показателей, связанных с вакциной.

«Несмотря на то что методы лечения ВИЧ значительно продвинулись за последние три десятилетия, люди, живущие с ВИЧ, по-прежнему должны проходить терапию всю свою жизнь», — рассказала старший вице-президент терапевтического отделения вирусологии Gilead Дайана Брейнард.

«Вакцинные технологии Gritstone могут обучить иммунную систему распознавать и уничтожать ВИЧ-инфицированные клетки за счет использования SAM и аденовирусных векторов. Это [сотрудничество], наряду с другими нашими партнерскими программами и внутренними разработками, отражает приверженность Gilead инновациям, направленным на поиск лекарства от ВИЧ и прекращение эпидемии ВИЧ», — добавила она.

В начале января появилась информация о том, что Moderna будет использовать технологию мРНК, которую компания применяет в вакцине против COVID-19, при разработке двух вакцин против ВИЧ. Сообщалось, что препараты начнут испытываться в 2021 году.

Также о разработке вакцины от ВИЧ в декабре прошлого года сообщал российский центр «Вектор». Согласно информации центра, в ходе первой фазы испытаний вакцина показала способность вырабатывать антитела у 100% пациентов.

Николай Соколов

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