AstraZeneca продаст свою дочернюю компанию американской Horizon за 3 млрд долларов

Horizon Therapeutics заключила соглашение о приобретении дочерней компании AstraZeneca под названием Viela Bio за 3 млрд долл. Это поглощение предоставит Horizon широкий набор препаратов от аутоиммунных и воспалительных заболеваний.

Компания Horizon Therapeutics заключила соглашение с AstraZenca о покупке ее дочерней компании Viela Bio. Сумма сделки составит 3 млрд долл., она позволит Horizon получить ряд препаратов от аутоиммунных и воспалительных заболеваний, находящихся на стадии клинических исследований. Кроме того, компания получит моноклональные антитела и наработки для дальнейших исследований, сообщает FiercePharma.

Издание отмечает, что по условиям сделки цена за одну акцию Viela составила 53 долл., тогда как ее цена на бирже в конце прошлой недели составляла 35 долл. за акцию. Viela выделилась из AstraZeneca в 2018 году и получила в прошлом году одобрение FDA на свой ведущий препарат Uplizna – лекарственное средство для лечения расстройства оптического спектра при невромиелите. Horizon получит в том числе и этот препарат. Он проходит стадию клинических разработок по дополнительным показаниям, таким как миастения.

Также в клинической фазе испытаний находятся два моноклональных тела. В ближащие месяцы Viela планирует начать испытания VIB7734 при системной красной волчанке. Другое тело, VIB1116, будет испытываться на людях в середине 2021 года. Horizon получит и третье тело, VIB4920, которое также находится в разработке и предназначено для лечения синдрома Шегрена.

В октябре 2020 года AstraZeneca продала коммерческие прав на два препарата, «Атаканд» и «Атаканд Плюс», немецкой компании Cheplapharm Arzneimittel GmbH. Сумма сделки составила 400 млн долл. Препараты применяются при сердечной недостаточности и высоком артериальном давлении.

Николай Соколов

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