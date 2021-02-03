Расходы по изъятию фальсифицированных медизделий предложили возложить на нарушителей

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, согласно которому Росздравнадзор сможет самостоятельно принимать решения об изъятии и уничтожении фальсифицированных и недоброкачественных медизделий, а также обращаться в суд с исками о принудительном исполнении таких решений. Все расходы лягут на нарушителя.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым вносятся поправки в ст. 38 и 86 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», которые помогут оперативно изымать контрафактную, недоброкачественную и фальсифицированную медицинскую продукцию (в том числе из учреждений здравоохранения) за счет нарушителей. Об этом сообщается на портале sozd.duma.gov.ru .

Поправки в закон подготовлены в соответствии с поручением Президента России, данном в конце 2018 года.

Законопроект устанавливает обязательные требования для владельцев фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий нести расходы, связанные не только с уничтожением таких медицинских изделий, как это установлено частью 20 статьи 38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», но и с их изъятием из обращения, указано в пояснительной записке.

Росздравнадзор принимает решение об изъятии фальсифицированных, недоброкачественных медицинских изделий и их уничтожении, а также обращается в суд с исками о принудительном исполнении таких решений.

Елена Сидорова

pharmvestnik