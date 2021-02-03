Годовая выручка Pfizer выросла всего на 2%

Прибыль компании Pfizer за год составила 41,9 млрд долл., за четвертый квартал – 11,7 млрд долл.. Это говорит о росте на 2% и 12% соответственно. В 2021 году фирма ожидает рост годовой выручки на 44%, а продажи вакцины могут принести около 15 млрд долл.

Американская фармацевтическая компания Pfizer опубликовала отчет о доходах за четвертый квартал 2020 года и год. Согласно полученным данным, выручка производителя вакцин от COVID-19 за весь 2020 год составила 41,9 млрд долл. Из подсчетов была исключена компания Upjohn, подразделение Pfizer, которое было объединено с производителем дженериков и специализированных продуктов Mylan.

Рост оказался небольшим – всего 2% по сравнению с 2019 годом. При этом, если исключить из расчетов доход с продаж безрецептурных препаратов и созданной совместно с немецким производителем BioNTech противокоронавирусной вакцины BNT162b2, прибыль от продаж которой составил 154 млн долл., то рост выручки окажется более значительным – 8% в сравнении с 2019 годом.

Как указывается в отчете, высокие показатели обусловлены продажами таких препаратов, как «Виндакель»/«Виндамакс» (лечит редкое заболевание под названием транстиретиновый амилоидоз), «Эликвис» (снижает риск инсульта системной эмболии у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий), «Ибранса» (борется с метастатическим раком молочной железы), «Превенар 13» (пневмококковая вакцина), «Инлита» (лекарство от рака почек), «Яквинус» (предназначен для лечения ревматоидного артрита, псориатического артрита и язвенного колита) и «Кстанди» (борется с раком предстательной железы).

Выручка в четвертом квартале 2020 года составила 11,7 млрд долл., что отражает рост на 12% по сравнению с предыдущим годом. Без учета прибыли с продаж BNT162b2 доход компании вырос на 9%.

Чистая прибыль фармацевтического гиганта за 2020 год составила 9,6 млрд долл. или 1,71 долл. на акцию (т.н. показатель разводненной прибыли на акцию). Отмечается снижение этого показателя с 2019 года, в котором чистая прибыль была на 40% выше – 16 млрд долл. или 2,8 долл. за акцию.

Что касается квартальной чистой прибыли, этот показатель в четвертом квартале 2020 года оказался чуть выше, чем за тот же период 2019 года – 594 млн долл. чистого дохода или 0,1 долл. на акцию по сравнению с 337 млн долл. или 0,06 долл. на акцию за прошлый год.

Кроме того, компания составила прогноз на 2021 год, предсказав выручку в размере от 59,4 до 61,4 млрд долл. (т.е. увеличение прибыли на 44% по сравнению с 2020 годом). Pfizer ожидает, что в этом году продажи вакцины принесут около 15 млрд долл., а прибыль на акцию составит от 3,1 до 3,2 долл.

Владимир Заболотских

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