В московских аптеках начали отпускать лекарства по электронным рецептам

С февраля москвичи могут получать лекарственные препараты с помощью QR-кода без предъявления бумажного рецепта. В электронном виде выписываются как льготные, так и рецепты за полную стоимость.

Проект по отпуску лекарств по электронным рецептам запущен во всех аптеках, подведомственных Департаменту здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптечных сетей. К данному проекту подключаются аптечные сети «Ригла», «36,6», «Горздрав», «Будь Здоров» и «Живика». Всего по городу электронные рецепты принимают в более 750 аптечных точках, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в 2014 году в столице начали оформлять электронные рецепты в системе ЕМИАС, однако для пациента их нужно было распечатать на бланке, поставить печать и личную подпись врача. Теперь лекарства в аптеке можно получить, предъявив QR-код на экране мобильного устройства. По этому коду в аптеке или аптечном пункте сотрудник получит детальную информацию о назначенных препаратах из ЕМИАС.

«Для тех пациентов, кто не готов пользоваться рецептом в электронном виде, хочет купить лекарства в аптеке, еще не подключенной к ЕМИАС, или уезжает в другой регион, мы сохранили возможность получить рецепт на традиционном бумажном бланке», — добавила заммэра. Ракова отметила, что электронный рецепт нельзя подделать, он подписывается квалифицированной электронной подписью врача. Также это экономит его время.

Пока электронный рецепт могут выписать только врачи поликлиник Департамента здравоохранения. Внедрение сервиса по округам Москвы продолжается. К концу февраля все поликлиники города будут выписывать электронные рецепты. В дальнейшем возможность подключиться к системе будет предоставлена коммерческим, ведомственным и федеральным медицинским организациям, расположенным в Москве.

Получить лекарства бесплатно по льготному рецепту пациенты могут только в аптечных пунктах при поликлиниках и в аптеках сети «Аптеки столицы», подведомственных Департаменту здравоохранения.

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