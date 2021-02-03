РФПИ пообещал в этом году обеспечить вакциной «Спутник V» около 700 млн человек

Россия в этом году сможет обеспечить вакциной от коронавируса «Спутник V» порядка 700 млн человек. Максимально нарастить производственные мощности за рубежом планируется к концу весны.

Страны, которые только сейчас решают закупить российскую вакцину «Спутник V», смогут получить ее в мае или июне, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Всего в этом году вакцину смогут получить порядка 700 млн человек, пишет ТАСС со ссылкой на RT.

«Есть некоторые ограничения по производству, поэтому в этом году, скорее всего, сможем обеспечить вакциной только около 700 млн человек», — сказал он.

Дмитриев добавил, что к апрелю-маю Россия сможет максимально нарастить производственные мощности за рубежом. Массовая вакцинация в России, по его оценкам, завершится, скорее всего, к июню.

«Мы полагаем, что США и Европа завершат вакцинацию к сентябрю этого года. Многие другие страны будут вакцинировать население и в этом, и в следующем году», — заключил Дмитриев.

Разработчики «Спутника V» рассматривают возможность локализации производства вакцины от коронавируса в Белоруссии, Турции и Иране, сообщил Дмитриев 2 февраля в ходе брифинга.

«Вакцина будет производиться или уже производится в Индии, в Корее, в Бразилии. В Китае производство начнется в конце месяца. Мы также будем производить вакцину в Казахстане, развивать это в Белоруссии, в Турции и, возможно, в Иране», — сказал он.

Дмитриев отметил, что ключевым центром производства вакцины является Индия, где объемы выпуска смогут сравниться с российскими.

Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,6% в ходе испытаний третьей фазы, сообщил РФПИ 2 февраля. По заявлению организации, в финальный анализ вошли данные 19 866 добровольцев, получивших обе инъекции вакцины или плацебо. Эффективность вакцины у людей старше 60 лет статистически не отличалась от результата более молодых и равнялась 91,8%. Данные промежуточные результаты по вакцине «Спутник V», или «Гам-КОВИД-Вак», опубликовал научный журнал The Lancet. Также опубликованы данные о выявленных в ходе исследования нежелательных явлениях и смерти четырех человек.

Как сообщается на портале sputnikvaccine.com, «Спутник V» уже зарегистрирован в 16 странах: России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе и Армении.

20 января сообщалось, что РФПИ подал заявление о регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.

В первую неделю февраля вакцинация начнется в Боливии, Казахстане, Туркменистане, Палестине, ОАЭ, Парагвае, Венгрии, Армении, Алжире, Сербии, Венесуэле и Иране.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») Президент РФ Владимир Путин объявил 11 августа.

Елена Сидорова

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