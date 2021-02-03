Полиция Подмосковья изъяла в аптеке 2 тыс. капсул популярного среди наркоманов препарата

В аптечном пункте в подмосковной Балашихе полицейские изъяли 2 тыс. капсул «Лирики». Препарат реализовали за наличный расчет, по завышенным ценам, без предъявления рецепта и выдачи кассового чека. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД «Балашихинское» провели обыски в аптечном пункте Балашихи и по месту жительства четырех фармацевтов и изъяли свыше 2 тыс. капусл «Лирики». Заведено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно оперативной информации, в течение нескольких месяцев здесь свободно продавали рецептурные лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества.

«Установлено, что сбыт происходил исключительно за наличный расчет, без кассового чека, по завышенной цене. При поступлении товара в аптеку сотрудники избавлялись от потребительской упаковки с целью сокрытия сведений, позволяющих в дальнейшем идентифицировать проданный ими препарат», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Екатерина Погонцева

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