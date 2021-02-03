Росздравнадзор изъял 1 млн поддельных медицинских масок в Самарской области

Территориальный орган (ТО) Росздравнадзора по Самарской области в сотрудничестве с региональным Управлением ФСБ пресек производство фальсифицированных медизделий – медицинских масок и защитных комбинезонов. Регулятор изъял из оборота в общей сложности 1 млн медизделий, производство опечатано, а на оборудование наложен арест. Решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовных дел по ст. 238.1 УК РФ (производство и сбыт фальсифицированных медизделий). Территориальный орган (ТО) Росздравнадзора по Самарской области в сотрудничестве с региональным Управлением ФСБ пресек производство фальсифицированных медизделий – медицинских масок и защитных комбинезонов. Регулятор изъял из оборота в общей сложности 1 млн медизделий, производство опечатано, а на оборудование наложен арест. Решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовных дел по ст. 238.1 УК РФ (производство и сбыт фальсифицированных медизделий).

Как сообщает ТО Росздравнадзора, в ходе совместных мероприятий с УФСБ по Самарской области были выявлены факты производства и реализации фальсифицированных медицинских масок. В УФСБ уточнили, что производство располагалось в городе Отрадном Самарской области, а всего было изъято 1 млн медицинских масок. Оборудование, используемое для производства, было арестовано и опечатано.

Кроме того, индивидуальным предпринимателем из Тольятти было обнаружено производство фальсифицированных защитных медицинских комбинезонов. Как следует из опубликованных Росздравнадзором фотографий бирок, на производстве использовали лейбл изолирующих костюмов «Север Про» серии 1М-01 московской компании ООО «Фирма «Симпатика». Согласно регудостоверению, реальное производство костюмов располагается на ООО «Мануфактура Носова» в Кольчугино Владимирской области.

В ходе расследования установлено, что и маски, и защитные комбинезоны поставлялись в медицинские учреждения Самарской области. В отношении подозреваемых ведется административное разбирательство по ст. 6.33 КоАП (производство, реализация или ввоз фальсифицированных медизделий), решается вопрос о возбуждении уголовного дела по профильной ст. 238.1 УК РФ.

За первые полгода 2020 года Росздравнадзор выявил 21 фальсифицированное МИ. По итогам проверок составлено четыре протокола по ст. 6.33 КоАП (обращение недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных или незарегистрированных медизделий).

Наиболее громкое дело о поставке фальсифицированных средств индивидуальной защиты (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) расследуется в Иркутской области, где фигурантом дела является экс-министр здравоохранения региона Наталия Ледяева.