Jazz Pharmaceuticals за $7,2 млрд купит производителя препаратов на основе конопли

Ирландская биофармацевтическая компания Jazz Pharmaceuticals объявила о заключении соглашения по приобретению британской GW Pharmaceuticals за $7,2 млрд. Предполагается, что оплата будет производиться наличными и акциями компании. Ирландская биофармацевтическая компания Jazz Pharmaceuticals объявила о заключении соглашения по приобретению британской GW Pharmaceuticals за $7,2 млрд. Предполагается, что оплата будет производиться наличными и акциями компании.

Согласно условиям соглашения, Jazz заплатит $220 за американскую депозитарную расписку GW в виде $200 наличными и $20 – акциями Jazz.

GW является разработчиком препаратов на основе каннабидиола для лечения онкологии, рассеянного склероза и других заболеваний. Компания продает пероральный раствор под названием Epidiolex (сannabidiol), используемый для лечения редких тяжелых форм эпилепсии (синдрома Драве, синдрома Леннокса-Гасто), а также туберозного склероза. Epidiolex (cannabidiol) был первым препаратом на основе конопли, одобренным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

GW также известен другим своим препаратом на основе конопли – пероральным спреем Sativex (nabiximols), который используют при терапии рассеянного склероза. На сегодняшний день лекарственное средство проходит III фазу клинических испытаний.

Ирландская Jazz работает в нескольких направлениях, в портфеле компании есть препараты для лечения онкологических и психиатрических заболеваний, а также болеутоляющие средства. Jazz наиболее известна своим препаратом для лечения нарколепсии Xyrem (sodium oxybate), объем продаж которого в 2019 году составил $1,64 млрд, в 2020 году – $1,75 млрд.

В июне 2002 года FDA одобрило Xyrem для лечения каталептических эпизодов у больных нарколепсией. Препарат разрешен к использованию в США, в Канаде и ряде стран Евросоюза. В 2017 году FDA разрешило к применению первый дженерик Xyrem.

Выручка Jazz Pharmaceuticals за финансовый год, закончившийся 30 сентября 2019 года, составила $2,2 млрд, чистая прибыль после уплаты налогов – $527,5 млн. Выручка GW Pharmaceuticals за 2019 год достигла $311,3 млн, убыток – $17,7 млн.