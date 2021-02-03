GSK и CureVac объединились для создания вакцины от нескольких штаммов COVID-19

Британская GSK и немецкая CureVac договорились о совместной разработке нескольких вакцин на основе матричной РНК (мРНК) с тем, чтобы приблизиться к выводу на рынок одной поливалентной вакцины, которая сможет защитить в том числе от новых штаммов COVID-19. В основу ляжет разработка вакцины от коронавируса от CureVac. GSK поддержит производство этой вакцины и получит права на продажу, разработку и производство вакцин нового поколения на территории большинства стран, заплатив за это до €150 млн. Британская GSK и немецкая CureVac договорились о совместной разработке нескольких вакцин на основе матричной РНК (мРНК) с тем, чтобы приблизиться к выводу на рынок одной поливалентной вакцины, которая сможет защитить в том числе от новых штаммов COVID-19. В основу ляжет разработка вакцины от коронавируса от CureVac. GSK поддержит производство этой вакцины и получит права на продажу, разработку и производство вакцин нового поколения на территории большинства стран, заплатив за это до €150 млн.

Фармкомпании GKS и CureVac договорились разработать и произвести несколько вакцин-кандидатов «нового поколения» на основе мРНК – как моновалентных, так и поливалентных, направленных на борьбу с различными имеющимися и потенциальными штаммами SARS-CoV2. Представить единую вакцину планируется в 2022 году.

Рост количества вариаций коронавируса уменьшает эффективность вакцин от COVID-19 «первого поколения», указывают в GSK. Вакцины «нового поколения» могут защитить тех, кто еще не вакцинировался, или усилить иммунитет привившихся.

В ходе работы компании также планируют оценить перспективу разработки новых вакцин на основе мРНК, направленных на борьбу как с COVID-19, так одновременно и с другими респираторными вирусами.

В соответствии с условиями соглашения, GSK будет являться владельцем регудостоверений на вакцину «нового поколения» во всех странах, за исключением Швейцарии, а также обладать эксклюзивными правами на разработку, производство и коммерциализацию вакцины во всех странах, кроме Германии, Австрии и Швейцарии. GSK внесет предоплату в размере €75 млн, а в дальнейшем, при условии достижения определенных результатов, еще €75 млн.

Базой для новых вакцин-кандидатов послужит вакцина CVnCoV на основе мРНК компании CureVac , находящаяся на данный момент в фазе 2b/3 клинических исследований (КИ).

GSK также окажет поддержку CureVac в производстве 100 млн доз вакцины «первого поколения» CVnCoV от COVID-19 в 2021 году.

Недавно немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer подписала с CureVac соглашение, согласно которому компания поддержит III фазу КИ вакцины, ее регистрацию и производство, а также продвижение в ЕС.