GSK и CureVac намерены вместе разработать вакцину нового поколения

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) и немецкая CureVac заключили соглашение о разработке вакцин следующего поколения против коронавируса, сообщает GSK.

Компании намерены разработать мультивалентную вакцину и начать ее производство в 2022 году при условии одобрения регуляторов. GSK в этом году также окажет поддержку своему партнеру CureVac в производстве 100 млн доз уже созданной вакцины от коронавируса.

«Увеличение числа новых штаммов, способных снизить эффективность вакцин первого поколения, требует наращивания усилий по разработке вакцин, чтобы опередить пандемию на один шаг», – говорится в заявлении компаний.

В соответствии с условиями нового соглашения о сотрудничестве, GSK станет владельцем регистрационного удостоверения вакцины следующего поколения, за исключением Швейцарии, и будет иметь исключительные права на разработку, производство и коммерциализацию этой вакцины во всех странах, за исключением Германии, Австрии и Швейцарии. GSK, согласно условиям сделки, внесет авансовый платеж в размере €75 млн и последующий промежуточный платеж в размере €75 млн при условии достижения определенных этапов.

gxpnews