WuXi STA приобретет завод компании Bristol Myers Squibb в Швейцарии

Китайская WuXi STA, входящая в группу компаний WuXi AppTec, объявила о приобретении производственного предприятия, принадлежащего компании Bristol Myers Squibb (BMS) в швейцарском городе Куве. Завод в Куве станет для WuXi STA первой площадкой в Европе, представляющей контрактные услуги в сфере разработки и производства. Приобретение позволит расширить существующие возможности китайского производителя.

Компании планируют завершить сделку ко второму кварталу 2021 года, при условии получения разрешений от регуляторов и выполнения других условий. После завершения сделки WuXi STA приобретет все производственные активы в Куве, включают завод и оборудование, а также к новой компании присоединится персонал.

«Мы рады добавить производственные мощности в Куве к нашей растущей глобальной сети производственных площадок и надеемся на сотрудничество с талантливой командой, которая разделяет наше стремление к совершенству и ориентированный на пациента подход. Приобретение позволит WuXi STA лучше обслуживать европейские рынки и поддерживать наших глобальных клиентов для поставки инновационных лекарств и методов лечения по всему миру», – отметил генеральный директор WuXi STA Минжанг Чен

Сумма сделки не разглашалась.

gxpnews