Закупки препаратов по ФЦП в 2020 году продолжили тенденции последних пяти-шести лет

Закупки по федеральной целевой программе «Гепатит В и С/ВИЧ» в 2020 году выросли на 14% и достигли 30 млрд рублей, сообщает группа компаний Headway в «Аналитическом обзоре рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 2020».

Закупки по программе «вакцинопрофилактика» снизились на 7%, но по-прежнему находятся на высоком уровне по сравнению с периодом 2017-2018 годами. В то же время закупки по программам «7/12 нозологий» уменьшились на 11% в годовом выражении – с 75,5 млрд рублей до 67,2 млрд рублей.

И госпитальный, и льготный сегменты показали хорошую динамику прироста объемов рынка в 2020 года – 22-23%. Второй год подряд эти сегменты рынка практически сравнялись между собой и прирастают одинаковыми темпами.

В какой-то степени такая ситуация может объясняться частичной передачей закупок онкологических препаратов непосредственно в сами лечебно-профилактические учреждения при последующем финансировании их из средств ФОМС на определенных условиях. В рейтинг ТОП-50 заказчиков вошло несколько онкологических диспансеров с закупками на уровне 2-3 млрд рублей, а первый участник рейтинга из ЛПУ – МГОБ №62 – заключила контрактов на поставку лекарственных средств в 2020 году на 5,5 млрд рублей.

В течение 2020 года шел подбор и уточнение схемы лечения при заболевании коронавирусом, закупки делались в соответствии с меняющимися рекомендациями. В целом, закупка специфических лекарственных средств для лечения COVID-19 (без антибиотиков, коагулянтов и сопутствующей терапии) составила примерно 25 млрд рублей. Дополнительные расходы на некоторые препараты относительно уровня закупок 2019 года (для новых препаратов указаны объемы закупок в 2020 года):

– «Фавипиравир» – 15,6 млрд руб.

– «Умифеновир» – прирост 2,7 млрд руб.

— «Левилимаб» – 0,8 млрд руб.

— «Тоцилизумаб» – прирост 3,4 млрд руб.

– «Гидроксихлорохин» – прирост 0,7 млрд руб.

– «Сарилумаб» – прирост 0,7 млрд руб.

Основные лидеры среди компаний-поставщиков остались на своих местах с небольшой ротацией между позициями рейтинга, но в целом ситуация с распределением ролей дистрибьюторов остается стабильной. Рейтинг на протяжении нескольких лет возглавляют ПАО «Фармстандарт» и АО «Р-Фарм».

В целом, в 2020 году на бюджетном рынке лекарственных средств продолжаются основные тренды и тенденции, происходящие на протяжении последних 5-6 лет.

gxpnews