Эффективность вакцины «Спутник V» прокомментировал лауреат Нобелевской премии

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выглядит очень обнадеживающей, а изменение препарата в случае мутации вируса не доставит его производителям сложностей, считает лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти.

«Эффективность — более чем 90% — выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин. Стратегия использования двух аденовирусных векторов имеет смысл, и она, как я понимаю, использована в «Спутнике». Конечно, если вирус значительно изменится в результате мутации, — похоже, что сейчас он находится в процессе трансформации, — придется немного «подправить» препарат, но это не будет сложным», — приводит ТАСС слова Доэрти.

Он также отметил, что стратегия использования двух аденовирусных векторов была использована и при создании вакцин фармакологическими компаниями Janssen и AstraZeneca.

Питер Чарльз Доэрти — австралийский ученый, вирусолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1996 года за открытия в области иммунной системы человека, в частности ее способности выявлять клетки, пораженные вирусом.

gxpnews