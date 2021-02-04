«Вектор» завершил испытания «ЭпиВакКороны» среди пожилых людей

Центр «Вектор» сообщил о положительных результатах испытания вакцины против коронавируса среди людей старше 60 лет. Добровольцы чувствовали себя хорошо и жаловались только на небольшую боль в месте инъекции. Разработчики обещают, что иммунитет после введения «ЭпиВакКороны» будет сохраняться год.

В России завершилось исследование вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» среди людей старше 60 лет, которую разработал научный центр «Вектор». Центр достиг положительных результатов испытания вакцины, заявила и.о. замгендиректора центра по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих, сообщает «РИА Новости».

По словам Непомнящих, пожилые люди легко перенесли инъекцию, без сильных нежелательных реакций. В большинстве добровольцы жаловались на небольшую боль в месте инъекции, добавила она.

Непомнящих отметила, что выработанный после вакцинации «ЭпиВакКороной» иммунитет предположительно сохранится в течение года.

«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от коронавируса. Минздрав зарегистрировал ее 13 октября 2020 года. По итогам клинических испытаний препарата у всех привитых добровольцев выработались антитела.

Зам. главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщал 4 февраля, что первые партии «ЭпиВакКороны» получили уже 22 региона. По его словам, к концу первого полугодия планируется произвести свыше 5 млн доз этой вакцины, а к концу второго полугодия – еще 1,5 млн. В начале этого года Правительство России выделило больше 2 млрд руб. «Вектору» на производство «ЭпиВакКороны». Вакцину уже зарегистрировали в Туркменистане.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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