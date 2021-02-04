Bayer заплатит 2 млрд долл. по искам о вызывающем рак препарате Roundup

Bayer выплатит 2 млрд долл. по будущим искам о гербициде Roundup, провоцировавшем неходжкинскую лимфому у людей, которые им пользовались. Компания унаследовала судебный процесс от Monsanto, которую она купила в 2018 году за 63 млрд долл.

Bayer заключила сделку, по которой компания заплатит 2 млрд долл. за будущие претензии по поводу того, что препарат Roundup и другие гербициды на основе глифосата вызывают один из видов рака — неходжкинскую лимфому, сообщает Reuters. Урегулирование будет охватывать иски, поданные людьми, у которых была диагностирована неходжкинская лимфома и которые имели контакт с Roundup до постановки диагноза. Также туда будут включены некоторые льготы для людей, которые подверглись воздействию Roundup и у которых в будущем может быть обнаружен рак.

Согласно деталям сделки, Bayer выплатит 2 млрд долл. в ближайшие 4 года в качестве компенсаций и на покрытие информационно-просветительской и диагностической помощи. По условиям сделки пострадавшие могут получить до 200 тыс. долл. Стороны могут договориться о продлении срока сделки.

При этом Bayer утверждает, что десятилетия исследований доказали безопасность препарата и что Roundup и глифосат полностью безопасны для использования. Глифосат останется на рынке, а Bayer запросила у Агентства по охране окружающей среды США разрешение разместить на этикетке ссылку на исследования о гербициде, чтобы пользователи могли ознакомиться с ними.

Roundup принадлежал компании Monsanto и был выведен на рынок в 1974 году. Компания Bayer унаследовала бизнес и судебные иски к Monsanto, когда приобрела компанию в 2018 году. Сумма сделки составила 63 млрд долл.

В июне Bayer согласилась на урегулирование около 125 тыс. судебных исков, поданных в отношении Roundup. «ФВ» сообщал, что речь шла о сумме 10,1–10,9 млрд долл., которые компания обещала выплатить пострадавшим.

В начале февраля «ФВ» сообщал, что Bayer поможет немецкой CureVac произвести 160 млн доз вакцины против COVID-19. Выпуск препаратов планируется в 2022 году, сам препарат должен поступить на рынок к концу этого года. Евросоюз заказал у CureVac 405 млн доз вакцины.

Николай Соколов

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