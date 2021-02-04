Takeda завершила продажу своих активов Hypera Pharma за 825 млн долл.

Takeda завершила сделку по продаже своих непрофильных активов в Латинской Америке компании Hypera Pharma за 825 млн долл. Takeda передала права на 18 своих безрецептурных и фармацевтических продуктов.

Японская компания Takeda Pharmaceutical завершила продажу ряда своих внебиржевых и непрофильных активов в Латинской Америке компании Hypera Pharma за 825 млн долл., сообщает портал Pharmaceutical Technology. В рамках соглашения Takeda передала Hypera права и свою долю в портфеле, который включает 18 безрецептурных и фармацевтических продуктов.

Сделка была подписана в марте прошлого года, об этом сообщал «ФВ». Она касалась препаратов, которые продаются в Бразилии, Мексике и других странах Южной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна. Pharmaceutical Technology отмечает, что эти продукты находятся за пределами тех сфер деятельности компании, которые она считает ключевыми для своего долгосрочного роста.

Около 300 сотрудников Takeda также перейдут в Hypera. По условиям соглашения Takeda будет производить продукты и поставлять их Hypera.

Takeda намерена использовать выручку от сделки для покрытия своего долга. В декабре 2020 года «ФВ» сообщал, что Takeda продаст некоторые свои метаболические препараты и препараты от сердечных заболеваний китайской компании Hasten Biopharmaceutic. Сумма сделки составит 322 млн долл., она будет также нацелена на покрытие долговых обязательств.

Кроме того, в 2020 году Takeda заключила соглашение по продаже портфеля рецептурных препаратов немецкой Cheplapharm за 562 млн долл. В него входят средства для лечения сердечно-сосудистых, метаболических и воспалительных заболеваний, которые продаются в Европе и Канаде. Их общий объем продаж в 2019 финансовом году составил 260 млн долл.

Также в прошлом году компания продала две производственные площадки датской компании Orifarm в рамках сделки на сумму в 670 млн долл. и объявила о соглашении с Corza Health о продаже подразделения по производству пластырей TachoSil за 415 млн долл.

В августе 2020 года компания заключила самую крупную сделку. Takeda договорилась о продаже своего безрецептурного бизнеса в Японии американскому инвестфонду Blackstone за 2,85 млрд долл.

Николай Соколов

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