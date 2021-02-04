Продажи фармацевтического подразделения Roche сократились на 2% за прошлый год

Компания Roche опубликовала отчет за 2020 год, согласно которому продажи всего фармацевтического подразделения компании сократились на 2%. При этом продажи новых препаратов компании выросли на 32%.

Компания Roche опубликовала на своем сайте финансовый отчет за 2020 год. Согласно данным швейцарского производителя, в 2020 году продажи новых препаратов компании выросли на 32%. В их число входят Тецентрик, Гемлибра, Окревус, Перьета и Кадсила.

Компания сообщает, что этот рост в значительной степени компенсировал потери из-за конкуренции со стороны биоаналогов, но не смог покрыть потерь из-за того, что в период пандемии пациенты стали реже посещать врачей. По этой причине продажи всего фармацевтического подразделения компании в прошлом году сократились на 2%.

Продажи подразделения диагностики, напротив, выросли на 14% за целый год (отдельно сообщается, что в 4-м квартале рост составил 28%). Компания отмечает, что диагностика COVID-19 покрыла потери из-за сокращения всех остальных типов диагностики. Продажи всей группы компаний выросли на 1% и составили 58,3 млрд швейцарских франков (около 65 млрд долл.).

Компания перечислила свои шаги по борьбе с пандемией коронавируса. Туда вошел запуск 15 «диагностических решений», в том числе и теста на антитела, одобренного в США. В декабре прошлого года «ФВ» сообщал, что этот тест может измерять уровень антител в организме за 18 минут.

Также Roche упоминает партнерство с Regeneron, нацеленное на увеличение глобальных поставок экспериментальной комбинации антител против COVID-19, с Atea – направленное на разработку потенциальной пероральной терапии против коронавируса и с Moderna – нацеленное на включение теста на антитела в испытания вакцин.

Roche упоминает о том, что инвестиции в сферу исследований и разработок компании выросли в прошлом году на 8% и достигли цифры в 12,2 млрд швейцарских франков (около 13,5 млрд долл.). Компания указывает на рекордное число новых препаратов, находящихся в 3 фазе исследований. В прошлом году их было 19.

В конце января «ФВ» сообщал о том, что ведущие фармкомпании, в том числе и Roche, создали совместную платформу для облегчения разработки препаратов. Она будет использоваться для налаживания взаимодействия фармацевтической промышленности с органами здравоохранения.

Николай Соколов

pharmvestnik