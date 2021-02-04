Amgen сократил сотни медпредставителей из-за пандемии и цифровизации

Компания Amgen приняла решение сократить несколько сотен своих сотрудников, в основном медпредставителей, в ходе реорганизации, которая подразумевает более активный переход к цифровому маркетингу.

Американская компания Amgen сократит несколько сотен своих сотрудников, в основном медпредставителей, из-за реорганизации, сообщает FiercePharma. По данным издания, эта реорганизация будет нацелена на «более активное цифровое взаимодействие», то есть переход к приоритетному использованию цифровых технологий. Компания сообщает, что такое решение вызвано пандемией COVID-19.

По словам финансового директора Amgen Питера Гриффита, изменения в области цифровых технологий приведут к сокращению расходов. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы компании снизятся «из-за изменений в коммерческой модели, которые включают повышенное внимание к цифровизации».

Компания планирует переходить от продвижения товаров через представителей к цифровому продвижению, на это также указывают сообщения о сокращении коммерческих площадей Amgen, пишет FiercePharma.

«COVID-19 приводит к некоторым долгосрочным изменениям в нашем бизнесе. В частности, мы рассчитываем и дальше использовать цифровые возможности, чтобы взаимодействовать с клиентами и проводить клинические испытания по всему миру с повышенной скоростью и эффективностью», – говорит по этому поводу генеральный директор Amgen Роберт Брэдвей.

В 2020 году Amgen повысила свои продажи на 9%, они достигли 25,4 млрд долл. FiercePharma пишет, что этот рост был обусловлен увеличением объемов продаж и компенсировался более низкими ценами на препараты из-за пандемии.

В декабре прошлого года Amgen, Takeda и UCB сообщили о том, что проведут испытания своих препаратов с целью адаптировать их для лечения COVID-19. В исследование планировалось включить апремиласт, lanadelumab и zilucoplan.

Николай Соколов

pharmvestnik