Jazz приобретет производителя каннабиноидов за 7,2 млрд долларов

Компания Jazz Pharmaceuticals объявила о приобретении производителя каннабиноидных препаратов GW Pharmaceuticals. Сумма сделки составила 7,2 млрд долл. В портфель лекарственных средств Jazz войдет препарат от эпилепсии Epidiolex, имеющий большие шансы стать лидером продаж.

Фармацевтическая компания Jazz Pharmaceuticals, базирующаяся в Ирландии, заявила о приобретении британского фармацевтического производителя GW Pharmaceuticals, известного своим препаратом от эпилепсии Epidiolex («Эпидиолекс», не зарегистрирован в РФ), полученным из марихуаны. Сумма сделки составила 7,2 млрд долл. Она ознаменует собой начало реализации компанией Jazz долгосрочной перспективы по разработке препаратов на основе каннабиса.

По словам исполнительного директора Jazz Брюса Козада, соглашение укрепит производство нейробиологических препаратов компании и добавит в ее портфель Epidiolex, имеющий потенциал стать сенсационным продуктом. В прошлом году глобальные продажи лекарственного средства составили 510 млн долл. Благодаря этому Jazz получит возможность достичь 1 млрд долл. в мировом годовом объеме продаж.

Компании заключат сделку во втором квартале текущего года. Согласно условиям договора, Jazz приобретет GM по 220 долл. за депозитарную расписку, 200 долл. из них будут выплачены наличными, 20 долл. – акциями Jazz. Таким образом, ирландский производитель заплатит сумму, на 50% превышающую цену GM на момент закрытия биржи.

Jazz является производителем лекарственных средств от редких заболеваний, объем продаж которых в третьем квартале 2020 года составил 1,7 млрд долл., что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Его самым продаваемым препаратом является Xyrem («Ксирем», не зарегистрирован в РФ), предназначенный для лечения нарколепсии. В среду акции ирландской компании упали на 5,1% в связи с опасениями, что Jazz выплатит за GW цену, превышающую оценки аналитиков касательно будущих финансовых показателей британской фирмы.

В то же время акции GW, производящей препараты на основе каннабиноидов, которые тестируются в качестве средств для лечения аутизма, шизофрении и других расстройств, выросли на 46,2%, достигнув отметки в 213,92 долл. За последние 12 месяцев акции производителя выросли на 85,3%.

Фото: epidiolex.com

Владимир Заболотских

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