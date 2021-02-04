ИСКЧ инвестирует 45 млн рублей в разработку вакцины от COVID-19

Институт стволовых клеток человека инвестирует в разработку и внедрение нового препарата против коронавируса. Начать клинические исследования вакцины-кандидата планируется в марте.

Совет директоров Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) одобрил договор инвестиционного займа с дочерней компанией ООО «Бетувакс» на общую сумму 45 млн руб. для разработки и внедрения вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба ИСКЧ.

Вакцина основана на вирусоподобных наночастицах, которые имитируют внешнюю оболочку вируса SARS-CoV и обучают иммунную систему вырабатывать антитела, необходимые для нейтрализации и элиминации вируса из организма. При этом сама вакцина не несет генетического материала.

Средства будут направлены на завершение доклинических исследований, производство серий для начала клинических испытаний и разработку поколения вакцин-кандидатов, в том числе от новых штаммов коронавируса. Компания завершает доклинические исследования вакцины-кандидата против COVID-19. ИСКЧ рассчитывает до конца I квартала 2021 года получить разрешение на проведение клинических исследований и готовит документы в Минздрав.

Первая в России вакцина от коронавируса «Спутник V», или «Гам-КОВИД-Вак», была зарегистрирована 11 августа 2020 года. 13 октября регистрационное удостоверение получила вакцина «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор». Ожидается, что в феврале в России будет зарегистрирована еще одна вакцина от COVID-19 – «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова.

В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что сейчас в России идет разработка не менее 10 других вакцин от COVID-19. В частности, в новосибирском центре «Вектор» работают еще над тремя вакцинами.

Елена Сидорова

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