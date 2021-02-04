Первая доза вакцины AstraZeneca сохраняет эффективность 76% в течение трех месяцев

Оксфордский университет опубликовал предварительные исследования вакцины от коронавируса, созданной совместно с компанией AstraZeneca. Как сообщается, однократное введение вакцины защищает организм от COVID-19 на 76%.

Вакцина от COVID-19, разработанная британско-шведской фармацевтической компанией AstraZaneca, показала в ходе исследования 76%-ную эффективность, длящуюся в течение 22–90 дней после приема однократной дозы. При этом действенность прививки увеличивается, если отложить процедуру повторного укола. Об этом сообщил Оксфордский университет, совместно с которым разрабатывался препарат.

Исследования, опубликованные в преддверии рецензирования предварительных результатов в журнале The Lancet, подтвердили решение Великобритании увеличить интервал между первой и второй дозами вакцины до 12 недель.

Однако в новом исследовании с участием 12 408 человек не были указаны данные об эффективности прививки для пожилых людей, которым Британское правительство уделило приоритетное внимание в массовой вакцинации населения. Тем не менее Великобритания выразила уверенность в том, что вакцина эффективна для всех возрастных групп. Причем сама компания опровергает заявления о низкой действенности вакцины для пожилых людей.

Главный исследователь оксфордских испытаний вакцины Эндрю Поллард заявил, что, согласно полученным данным, 12-недельный интервал между дозами оказался оптимальным вариантом для прививания. По словам руководителя исследований AstraZeneca, временной промежуток в 8–12 недель между введением доз вакцины, по-видимому, является «золотой серединой» для обеспечения максимальной эффективности, в отличие от вакцины американской компании Pfizer и BioNTech, которая не была протестирована с таким же интервалом между дозами.

Результаты вакцины AstraZeneca, полученные в ходе испытаний, проводившихся в Великобритании, Бразилии и ЮАР, показали, что иммунные реакции усиливались среди участников в возрасте от 18 до 55 лет. Эффективность вакцины увеличивалась до 82,4% при 12-недельном интервале, в то время как при 6-недельном промежутке между приемом доз действенность прививки составила всего 54,9%.

Владимир Заболотских

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