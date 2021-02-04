ФАС разъяснила применение новых правил установления надбавок к ценам на ЖНВЛП

Региональные власти с 1 марта начнут по новым правилам устанавливать или изменять предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями на ЖНВЛП. Надбавки, установленные ранее, не отменяются автоматически.

С 1 марта вступает в действие Приказ ФАС России № 820/20 от 09.09.2020, которым утверждена Методика установления региональными властями предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным фармпроизводителями на лекарства, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). ФАС направила в регионы письмо, где разъяснила порядок применения этой методики.

В письме, в частности, указано, что решения по установлению надбавок, принятые до 1 марта, продолжают действовать до принятия уполномоченной организацией решения об их изменении по новой методике.

До 1 марта ФАС модифицирует в соответствии с новой методикой шаблоны, которые предназначены для расчета надбавок, и разместит их на официальном сайте ФГИС ЕИАС. Антимонопольное ведомство обещает направить уполномоченным органам в субъектах РФ информацию о размещении этих шаблонов.

В письме расписан алгоритм оформления бухгалтерских и налоговых документов при регистрации и перерегистрации размеров надбавок к ценам на лекарства из Перечня ЖНВЛП по новым правилам.

«Новая Методика расчета предельных размеров оптовых и розничных надбавок к отпускным ценам на жизненно важные препараты позволит привести все нормативные правовые акты в сфере установления надбавок к единообразию и избежать разночтений и противоречий», — говорила ранее заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская [сейчас – начальник Управления социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС].

Елена Сидорова

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