В России утвердили стандартный образец штамма коронавируса

Росстандарт утвердил и внес в базу Государственной службы стандартных справочных данных стандартный образец штамма нового коронавируса SARS-CoV-2, разработанный Центром Гамалеи. Это поможет обеспечивать высокое качество создаваемых тест-систем.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработал стандартный образец штамма нового коронавируса SARS-CoV-2. Росстандарт зарегистрировал образец и внес его в базу Государственной службы стандартных справочных данных. Это поможет обеспечить высокое качество создаваемых тест-систем для определения коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Предполагается, что образец позволит эффективнее выявлять болезнь, разрабатывать новые препараты, а также отслеживать мутации вируса в окружающей среде.

«Наличие эталона, которым является стандартный образец, – залог качества и постоянства результатов диагностики с использованием разрабатываемых и производимых в России тест-систем для выявления коронавируса SARS-CoV-2. Поэтому было принято совместное решение испытать образец штамма коронавируса SARS-CoV-2 и в случае успешного прохождения испытаний зарегистрировать его как стандартный образец. Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 по присутствию его РНК к «одному знаменателю», – отмечает руководитель лаборатории биоинформационных технологий ВНИИМС Росстандарта Елена Кулябина.

Фото: sputnikvaccine.com



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