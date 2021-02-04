Научно-исследовательский центр компании «Авексима» открылся в технопарке «Сколково»

В технопарке «Сколково» состоялось официальное открытие Научно-исследовательского центра фармацевтической компании «Авексима».

Деятельность НИЦ «Авексима» будет направлена на разработку современных лекарственных препаратов и развитие производственного потенциала компании.

НИЦ получил аккредитацию как Центр коллективного пользования (ЦКП) технопарка «Сколково» и также ориентирован на поддержку и оказание услуг для молодых биомедицинских компаний, и в первую очередь участников проекта «Сколково».

Лабораторный комплекс в технопарке «Сколково» — это первый этап реализации масштабной программы по развитию научно-исследовательского направления компании «Авексима». Следующий этап — строительство крупнейшего фармацевтического промышленно-логистического комплекса в технопарке «Есипово», где будут объединены все исследовательские площадки компании с целью наращивания своего потенциала в области фармацевтических разработок новых лекарственных препаратов.

По словам генерального директора ОАО «Авексима» Елены Ткаченко, новая лаборатория, оснащенная инновационным оборудованием, станет еще одним шагом к реализации стратегического плана компании по созданию портфеля современных препаратов отечественного производства. «Мы верим в будущее фармацевтической отрасли России. Создание современных качественных препаратов российского производства является основным приоритетом компании «Авексима», — подчеркнула Елена Ткаченко.

«Сегодня невозможно быть эффективным без постоянного развития, — прокомментировал руководитель департамента развития и реализации проектов ОАО «Авексима» Игорь Онохов. — Очевидно, что в современном мире именно развитие имеет определяющее значение. Инвестиции в разработку — это ключевой фактор успеха современной фармацевтической компании. Наличие собственного Научно-исследовательского центра с высококвалифицированным персоналом позволит нашей компании встать в один ряд с ведущими компаниями фармацевтической индустрии. А то, что этот центр открыт именно в технопарке «Сколково», еще раз подчеркивает наше стремление к инновациям и стремлению максимально использовать существующий потенциал инноваций биомедицинских проектов».

«Авексима» — российская фармацевтическая компания полного цикла. Производственные площадки расположены в Москве, Свердловской и Кемеровской областях. В портфель препаратов входят более 100 наименований лекарственных средств, в том числе противовирусные, иммунологические и антибактериальные препараты. Компания ведет работы по строительству одного из крупнейших фармацевтических производственно-логистических центров в индустриальном парке «Есипово» в Московской области.

Материал партнера: «Авексима»

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