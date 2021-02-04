GSK и CureVac объединились для разработки вакцины от новых штаммов коронавируса

GlaxoSmithKline (GSK) и CureVac заключили сделку о совместной разработке мРНК-вакцин, способных выработать иммунитет против новых штаммов коронавируса, против которых ныне существующие вакцины не эффективны.

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) и немецкий производитель биофармацевтических продуктов CureVac заключили соглашение о разработке следующего поколения мРНК-вакцин от COVID-19, способных противостоять новым штаммам коронавируса. Сумма сделки составляет 180 млн долл., сообщается на сайте GSK.

В результате соглашения GSK и CureVac организуют исследования, разработку и производство ряда вакцин. В рамках проекта будут разработаны мРНК-вакцины, которые вводят в организм генетический материал, содержащий инструкцию по созданию спайкового белка коронавируса. В ответ на них активируется иммунная система, выстраивающая таким образом защиту от коронавируса.

Компании заявили, что увеличение числа новых вариантов коронавируса, имеющих более высокую устойчивость к существующим вакцинам, таким как южно-африканский штамм, говорит о необходимости ускориться в разработке новых вакцин.

Следующее поколение новых вакцин, согласно планам производителей, будет использоваться либо для вакцинирования людей, которые еще не были привиты, либо для усиления иммунитета тех, кто уже получил противоковидный препарат «в случае снижения со временем иммунитета к COVID-19, полученного в результате первоначальной вакцинации».

GSK будет иметь исключительные права на разработку, производство и коммерциализацию новой вакцины во всех странах, кроме Германии, Австрии и Швейцарии. Компания произведет первоначальный авансовый платеж в размере 90 млн долл., а затем заплатит еще 90 млн долл. при условии достижения целей по продажам.

В прошлом месяце GSK и ее французский партнер, фармацевтическая компания Sanofi, сообщили, что запуск разрабатываемой ими вакцины от COVID-19 будет отложен до конца 2021 года, поскольку препарат оказался не эффективным для пожилых людей.

Фото: gsk.com

Владимир Заболотских

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