Глава РФПИ допустил регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС в течение месяца

Документы на одобрение использования российской вакцины уже поданы в Евросоюз, их могут одобрить в течение месяца, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Данные об эффективности вакцины были опубликованы в журнале The Lancet.

Власти Евросоюза могут одобрить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в феврале-начале марта. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы подали документы на одобрение [вакцины] в Европейскую медицинскую ассоциацию (ЕМА), которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения, я думаю, может занять февраль, может быть, начало марта», — сказал Дмитриев (цитата по ТАСС).

РФПИ подал заявку о регистрации «Спутника V» в Евросоюзе еще в конце января. При этом в ЕМА несколько раз отмечали, что не получали заявление от разработчиков российской вакцины о регистрации препарата в ЕС.

Ранее Дмитриев утверждал, что в этом году 700 млн человек по всему миру смогут получить «Спутник V». Уже к середине весны Россия сможет максимально нарастить свои производственные мощности за рубежом. В фонде подчеркивали, что во втором квартале 2021 года смогут предоставить 100 млн доз вакцины для 50 млн жителей ЕС.

Вакцина «Спутник V» показала эффективность на уровне 91,6%, заявил разработчик на основе промежуточных результатов клинических испытаний третьей фазы. Анализ включал почти 20 тыс. добровольцев, которые получили две дозы вакцины или плацебо. Эффективность вакцины у людей старше 60 лет статистически не отличалась от результата более молодых и равнялась 91,8%. Данные промежуточные результаты по вакцине «Спутник V», или «Гам-КОВИД-Вак», опубликовал научный журнал The Lancet.

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