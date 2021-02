«Микроген» получил регистрацию на новую вакцину от менингококковой инфекции Глава РФПИ допустил регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС в течение месяца » Китайский Anke выведет на российский рынок линейку томографов Дистрибьютор «СМ-Лабсервис» получил регудостоверение на 64-срезовый компьютерный рентгеновский томограф Anatom 64 производства китайской Shenzhen Anke High-Tech Co. Томограф представлен в двух моделях – Precision и Clarity, которые различаются типом рентгеновской трубки. По данным компании, на регистрации в Росздравнадзоре находится и модель с разрешением 128 срезов. Дистрибьютор «СМ-Лабсервис» получил регудостоверение на 64-срезовый компьютерный рентгеновский томограф Anatom 64 производства китайской Shenzhen Anke High-Tech Co. Томограф представлен в двух моделях – Precision и Clarity, которые различаются типом рентгеновской трубки. По данным компании, на регистрации в Росздравнадзоре находится и модель с разрешением 128 срезов. Это второй томограф Anke, зарегистрированный в России. В 2017 году регудостоверение получил 16-срезовый томограф Anatom 16, держателем РУ также выступило ООО «СМ-Лабсервис». На сайте компании сообщается о подаче в Росздравнадзор досье на модель Anatom 128. Стоимость томографов в РФ не раскрывается. Как следует из данных ЕИС в сфере госзакупок, в июле 2020 года «СМ-Лабсервис» предлагала к поставке томограф Anke Anatom 16 за 27,2 млн рублей, но проиграла конкурс. В компании не смогли оперативно ответить на запрос Vademecum. В августе 2019 года другая китайская компания – MinFound Меdical System – сообщила о намерении локализовать в кластере «ФармМедПолис РТ» производство высокотехнологичного медицинского оборудования – компьютерных и позитронно-эмиссионных томографов. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 1–3 млрд рублей. Ожидается, что глубина локализации КТ достигнет 90%. Shenzhen Anke High-Tech Co – американо-китайский разработчик медоборудования в области медицинской визуализации, основан Академией наук КНР и корпорацией Analogic в 1986 году. Компания выпускает МРТ, КТ, УЗИ, инжекторы и другое медоборудование, клиентами Anke выступают 10 тысяч клиник и 400 ветеринарных центров по всему миру. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «СМ-Лабсервис» на 100% принадлежит Эльдару Кожемову. В 2019 году компания выручила 33,6 млн рублей, чистая прибыль составила 1,9 млн рублей. Кроме того, Эльдар Кожемов владеет 80% российского представительства Anke ООО «Анке Рус». Как следует из данных ЕИС в сфере госзакупок, за последние годы компания получила ряд контрактов на техническое обслуживание низкопольных МРТ китайского производителя под брендом Openmark.

