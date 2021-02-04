«Микроген» получил регистрацию на новую вакцину от менингококковой инфекции

Минздрав России зарегистрировал двухвалентную полисахаридную вакцину для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A и С — «МенингоВак А+С», произведенную НПО «Микроген», находящимся под управлением «Нацимбио» (холдинг госкорпорации «Ростех»), сообщает «Нацимбио».

«Новый препарат выйдет на рынок уже в этом году и будет доступен для применения в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Параллельно с выпуском двухвалентной вакцины, содержащей наиболее распространенные серотипы возбудителя заболевания, мы работаем над созданием препарата против четырех серогрупп A, C, Y и W менингококковой инфекции», — рассказал генеральный директор холдинга «Нацимбио» Андрей Загорский.

НПО «Микроген» — единственный в России производитель менингококковой вакцины, будет выпускать новый препарат на площадке в Уфе по технологии полного цикла. Препарат «МенингоВак А+С» предназначен для иммунизации населения в возрасте от 18 до 60 лет.

Менингококковая инфекция – потенциально смертельное заболевание — часто проявляется в виде разбросанных, не связанных между собой, случаев или небольших вспышек, которые могут вылиться в эпидемии. Вакцинация — наиболее эффективный способ защиты от менингококковой инфекции.

«Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») была учреждена с целью создания холдинговой компании (интегрированной структуры) госкорпорации «Ростех» в области разработки и производства иммунобиологической продукции. Холдинг создан для обеспечения независимости Российской Федерации от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения. Для реализации поставленных задач в контур управления холдинга вошли НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез».

gxpnews