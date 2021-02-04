Законопроект об ограничении бонусов аптекам могут принять в I чтении на следующей неделе

Проект, регулирующий аптечную деятельность, может быть принят в I чтении на следующей неделе, сообщается на сайте «Единой России».

Ранее депутаты Госдумы, включая руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова и его первого заместителя Андрея Исаева, завершили работу над законопроектом, регулирующим деятельность аптечных сетей. Итоговая версия документа ограничивает максимально допустимую долю организаций в пределах одного насаленного пункта до 20%, а маркетинговые бонусы от производителей — до 5%.

Согласно документу, аптечным сетям запрещается приобретать и арендовать дополнительную торговую площадь, если их доля в рамках одного населенного пункта превышает 20% объема всех реализованных препаратов.

Изначально в Госдуме предполагалось ввести ограничения по максимально допустимой доле на рынке одной аптечной сети до 35% в субъекте РФ и до 15% в стране. При этом в случае нарушения этого ограничения предполагалось запрещать организации вести свою деятельность.

Этим же законопроектом вводится новое понятие — передвижной аптечный пункт. Появление таких пунктов будет способствовать более оперативному снабжению медикаментами жителей отдаленных территорий, позволит сделать лекарства для них более доступными.

Сети аптек также предполагается обязать информировать покупателей о наличии более дешевых препаратов в рамках одного международного непатентованного наименования. Ранее производители лекарств обвиняли фармацевтическую розницу в навязывании потребителям тех препаратов, на которые заключены маркетинговые бонусы.

gxpnews