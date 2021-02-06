Глава американской фармкомпании Merck уходит в отставку

Глава американской фармацевтической компании Merck & Co Кеннет Фрейзер уходит в отставку, говорится в заявлении на сайте фармпроизводителя, который в январе прекратил разработку вакцины от коронавируса из-за неудовлетворительных результатов испытаний.

«Merck объявляет о том, что Кеннет Фрейзер покинет пост главного исполнительного директора 30 июня 2021 года», — говорится в документе.



Фрейзера сменит Роберт Дэвис, который сейчас занимает должность исполнительного вице-президента, а также главного финансового директора.

«Я уверен, что он (Роберт Дэвис. – GXP News) наделен лидерскими и стратегическими навыками, необходимыми для того, чтобы компания продолжала свою главную миссии: превращать передовые научные достижения в продукты и услуги, которые спасают и улучшают жизни», –считает Фрейзер

Компания Merck занималась созданием вакцины от коронавируса, но 25 января объявила о прекращении работы над препаратом. Такое решение было принято после анализа результатов первой фазы клинических испытаний двух вакцин компании, которые хорошо переносились, но иммунный ответ был хуже, чем тот, который наблюдался после естественного заражения, и тот, что наблюдался после других вакцин против SARS-CoV-2 / COVID-19.

gxpnews