Ремдесивир не спас Gilead от падения прибыли в прошлом году

Американский производитель Gilead Sciences увеличил продажи своих препаратов в IV квартале на 26% и на 10% по итогам 2020 года. Об этом сообщается в годовом отчете на сайте компании. Gilead отмечает, что рост произошел по большей части из-за увеличения продаж ремдесивира, который реализуется под торговой маркой «Веклури». Препарат был зарегистрирован в ЕС, США как первое средство против COVID-19.

Gilead заработала 24,4 млрд долл. в 2020 году в целом и 7,3 млрд в IV квартале прошлого года. Без ремдесивира компания не смогла бы обеспечить рост продаж. Без учета «Веклури» они упали на 3% в 2020 году и на 7% в IV квартале. Это произошло из-за пандемии, которая затруднила доступ пациентов к медицинскому обслуживанию, а также из-за того, что один из ведущих препаратов компании «Трувада» столкнулся с конкуренцией со стороны биоаналогов.

Gilead сообщила, что ее расходы на исследования и разработки выросли на 20% в прошлом году в основном за счет вложений в «Веклури». В настоящее время калифорнийская компания ожидает, что в 2021 году объем продаж продукции, включая «Веклури», составит от 23,7 до 25,1 млрд долл.

Ожидается, что за следующий год чистая прибыль на акцию составит от 6,75 до 7,45 долларов. В 2020 году она составляла 2,19 долл., что выше прогноза аналитиков в 2,15 долл. Чистая прибыль упала в прошлом году на 42% до 1,6 млрд долл. (в 2019 было 2,7 млрд).

В начале января свой годовой отчет опубликовала Pfizer. Согласно данным из этого документа, годовой доход компании вырос всего на 2%. При этом рост за четвертый квартал прошлого года составил 12%. Продажи фармацевтического подразделения швейцарской Roche сократились на 2% за прошлый год. Продажи новых препаратов компании выросли на 32%. Компания отмечает, что этот рост покрыл потери из-за конкуренции со стороны биоаналогов, но общий спад произошел из-за того, что пациенты стали реже обращаться к врачам за лекарствами.

Николай Соколов

pharmvestnik