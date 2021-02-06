Мишустина попросили поддержать отечественный медпром

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил обращение председателю Правительства России Михаилу Мишустину о проблемах российского медпрома. Организация попросила премьер-министра поддержать меры, способствующие увеличению доли на рынке российских производителей. Среди них: отмена НДС для покупки сырья и комплектующих российскими предприятиями и применение налога к зарубежным поставщикам.

Отчет для Михаила Мишустина

В обращении (есть в распоряжении «ФВ»), подписанном президентом РСПП Александром Шохиным, обозначены итоги работы XII Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности. На мероприятии обсуждались результаты выполнения госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы» и оценка эффективности отрасли в период пандемии. «Резко увеличившийся спрос на лекарства как в аптечном, так и в госпитальном секторе, индивидуальные средства защиты персонала и пациентов, обеспечение модернизируемых и вновь создаваемых лечебных учреждений в период пандемии удавалось закрывать в кратчайшие сроки», — сказано в документе.



По некоторым препаратам и медизделиям мощности производства были увеличены в десятки раз, в том числе за счет диверсификации оборонно-промышленного комплекса под выпуск медицинской продукции, отметили авторы обращения.

Они обратили внимание на системные проблемы, сдерживающие развитие отрасли. Доля лекарственных средств и медизделий отечественного производства по итогам 2019 года составила 31% и 23% соответственно. «Многие виды продукции при наличии конкурентоспособных российских аналогов закупаются по импорту», — заявил Шохин.



Динамика рынка

В обращении РСПП приводит данные по динамике российского рынка, предоставленные в Постановлении XII Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности, подписанном председателем комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности Юрием Калининым.

В первом полугодии 2020 года объем фармрынка в конечных ценах вырос на 15,7% по сранению с аналогичным периодом 2019-го (до 863,3 млрд руб.). Доля отечественных лекарств увеличилась на 1,9% и составила 32,7%. Объем государственных закупок лекарств вырос более чем на 40% и составил 301 млрд руб. Доля российских лекарств в госзакупках выросла всего на 0,8% до 31%.

Рынок медизделий показал более существенный рост в первом полугодии 2020 года — плюс 77% до 261 млрд руб. При этом доля отечественных медизделий снизилась, хотя и несущественно (-0,6%). На 2,4% снизилась она и в госзакупках.

Причина кроется в несовершенстве правительственных и ведомственных актов, принятых для исполнения федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ.

О чем попросил РСПП?

Союз попросил Правительство России изменить принцип обложения НДС медизделий: применять налог по отношению в ввезенным в Россию медизделиям, и упразднить его для отечественных сырья, материалов и комплектующих, используемых для производства медизделий.

Кроме того, Шохин предложил рассмотреть вопросы о введении обязательных квот по закупке российских медизделий, о субсидиях на возмещение части затрат для создания научно-технического задела по разработке технологий производства лекарств и медизделий. С 1 января 2021 года правительство установило минимальные доли закупок российской продукции для ряда медизделий. Однако отрасль считает этот перечень недостаточным и ждет его расширения.

Необходимы конкретные изменения в правила госрегистрации, в частности, внедрение уведомительного порядка внесения изменений в регистрационное досье. Кроме того, нужны комплексные меры поддержки, например, государственная программа обеспечения производителей отечественным сырьем и комплектующими.

«Со стороны контрольно-надзорных органов, медицинских и пациентских организаций к продукции отечественного производства часто предъявляются претензии, что отрицательно сказывается на ее имидже и требует усилить работы на этом участке», — говорится в постановлении съезда.

Ольга Коберник

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